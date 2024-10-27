Ходжа: «Футболисты на поле не сдавались и бились до конца, отдавались на 100%»

Лучший футболист встречи «Оренбург» - «Рубин» Велдин Ходжа для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- «Рубин» - лидер в чемпионате по волевым набранным очкам. Откуда такой характер, откуда столько желания, как это тренируется?

- Это менталитет всего клуба, все бьются до конца. Сегодня футболисты на поле не сдавались и бились до конца, отдавались на 100%, и сегодня мы перевернули игру.

- Как?

- Действительно, первый тайм провели не очень здорово, но в перерыве мы всё обсудили, разобрали ошибки. Я считаю, что второй тайм мы провели хорошо, у нас было много моментов. Мы могли забивать еще до того, как забили второй гол. Но здорово, что нам сегодня удалось перевернуть игру и взять сегодня эти три очка.