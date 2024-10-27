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Роша сможет сыграть в дерби со «Спартаком»

27 Октября 2024 • 14:29 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
02.11 20:45

Защитник ЦСКА Виллиан Роша пропустил матч против «Факела» (ничья 0:0), поскольку на неделе ездил на родину из-за родов супруги. Бразильский футболист сможет сыграть в дерби против «Спартака» на следующей неделе. Об этом рассказали в агентстве Sferico Sports, работающем с футболистом.

«Роша вернулся в Москву. Он сможет сыграть в матче против «Спартака», - комментарий агентства приводит «Спорт-Экспресс».

ЦСКА и «Спартак» сразятся в рамках четырнадцатого тура Российской премьер-лиги. Игра пройдёт в субботу, 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виллиан Роша

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