Ганчаренко: «Повышенные ожидания от команды перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Судя по последним результатам «Пари НН», вы уже окончательно освоились в команде. Так ли это?

- Сложно сказать, потому что досконально еще возможности всех игроков мне не известны. Но могу сказать, что всех мы проверили в игровых условиях.

- «Спартак» - десятикратный чемпион. Многие игроки говорят, что на эту команду дополнительно настраиваться не нужно. А тренеру как, для вас лично насколько это принципиальный соперник?

- Важно в любом случае настраиваться на любого соперника. Очень важно, чтобы не было такой ситуации, когда ты одну игру играешь на 120%, а вторую - на 95. Это нам не подходит абсолютно.

- Была открытая тренировка на этой неделе, было много средств массовой информации. Как это повлияло на эмоциональное состояние игроков?

- Думаю, что никак, потому что игроки не особо замечают, что есть пресса на тренировке.

- Обычно меньше просто бывает.

- Я думаю, что это вполне нормальная ситуация, потому что все общались, кое-кто подошел. А в основном это не отвлекает от работы. Это самое главное для нас.

- Вы там сказали, что у вас есть дополнительные способы, как мотивировать на «Спартак». Секрет раскроете, что это за способы?

- Знаете, и так повышенные ожидания от команды перед этим матчем, а тут еще на повышенные ожидания всегда какие-то слова можно найти, скажем так.

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- Царукян выходит снова в стартовом составе на позиции центрального нападающего. Теперь он основной центрфорвард?

- По крайней мере, то, что мы ищем какие-то надежные сочетания, которые должны работать. Если он забивает и есть высокий КРД, то почему нет?