Кузьмичёв назвал причину, по которой «Локомотив» не смог бы купить Соболева

Владимир Кузьмичёв, который в своё время был директором академии «Локомотива», ответил на вопрос, могли ли бы «железнодорожники» попытаться подписать нападающего Александра Соболева в летнее трансферное окно.

«Думаю, такой вариант был бы невозможен с учётом потолка зарплат в «Локомотиве». «Железнодорожники» даже не повторили бы те финансовые условия контракта, которые у Соболева были в «Спартаке», - цитирует Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».

После трансфера в «Зенит» Александр Соболев провёл восемь матчей, в которых записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра. В воскресенье питерская команда сыграет против «Локомотива», не пропустите текстовую трансляцию.