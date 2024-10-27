Станкович: «У нас есть 23 футболиста, на которых мы рассчитываем»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Практически во всех клубах есть как будто бы два состава. Один играет в чемпионате, другой - в Кубке. А как с настроением? «Спартак» приехал после поражения от «Краснодара» или после победы над махачкалинским «Динамо»?

- Необычный интересный вопрос. Как я неоднократно говорил, у нас есть 23 футболиста, на которых мы рассчитываем, и смотрим, исходя из того, как они работают, как они выступают. Естественно, если кто-то показал себя хорошо, то он заслуживает места в стартовом составе. Что касается Кубка, да, определенная ротация была, потому что мы уже обеспечили себе первое место в группе и в следующем этапе, поэтому определенные моменты были. Кто-то из-за травмы пропускал, кому-то можно было дать отдохнуть, поэтому это так.

- «Спартак» возвращается к схеме с двумя центральными защитниками. Игра в три центральных - это был эксперимент только на «Краснодар», или будете продолжать использовать схему в дальнейшем?

- Посмотрим, в каждом матче будем принимать решение.

- Как будете компенсировать отсутствие Наиля Умярова сегодня?

- У нас сегодня будет Даниил Пруцев, этот футболист - настоящий профессионал, показал себя эффективно. Этот футболист никогда не сдается. Мне очень нравится, как он работает, как он отдается, поэтому мы сегодня будем с Пруцевым.

- Зобнин и Хлусевич в последнее время не играют в чемпионате, но выходят в Кубке, значит, со здоровьем там все в порядке. По каким причинам они не играют в РПЛ?

- Я тренер, поэтому должен принимать решения.

- Зиньковский за последний месяц сыграл вообще только полчаса. Он сам понимает, вы с ним говорили о том, почему он не играет?

- Не очень понимаю эти вопросы, я тренер, я принимаю решения.

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- Команда ходила на фильм о легенде московского «Спартака» Фёдоре Черенкове. Как это повлияло на настроение команды?

- Очень сильный эмоциональный фильм, очень много было эмоций, было показано, что нужно делать и сколько всего вкладывать для того, чтобы стать чемпионом, чтобы добиться успеха и в итоге получить финальную радость. Лично у меня тоже были очень хорошие эмоции.