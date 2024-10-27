Прервана серия Слишковича без поражений в РПЛ

В воскресенье «Оренбург» потерпел домашнее поражение от «Рубина» в Российской премьер-лиге со счётом 1:2. «Горожане» забили первыми, но в итоге не смогли набрать даже один зачётный балл.

Стоит отметить, что для Слишковича это первое тренерское поражение в РПЛ – ранее босниец ни разу не проигрывал в чемпионате как исполняющий обязанности рулевого «Спартака» (4 победы, 3 ничьи), а дебютная игра в «Оренбурга» завершилась вничью.

Не проигрывал Слишкович и как временный тренер «Спартака» в те моменты, когда Гильермо Абаскаль, в чей штаб он ранее входил, отбывал дисквалификации (2 победы и одна ничья).