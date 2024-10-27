Кто в Оренбурге помогал Рахимову избежать отставки, а кто – нет

«Рубин» одержал волевую выездную победу над «Оренбургом» в тринадцатом туре Российской премьер-лиге. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценило трёх футболистов через призму того, что эта игра (по слухам) могла стать последней для Рашида Рахимова у руля казанской команды.

Статистика матча: владение мячом – 62:38, удары по воротам – 14:12, в створ – 3:6, угловые – 12:9.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ДМИТРИЙ КАБУТОВ – 6,5. В первом тайме смотрелся не очень, проигрывая свой фланг преимущественно Джимми Марину и присев на жёлтую карточку за фол на Мансилье. Но во втором тайме Кабутов быстро оправдался голевой передачей. Хотя в целом точность пасов у Дмитрия явно оставляет желать лучшего (46 процентов).

ИГОР ВУЯЧИЧ – 3,0. Как-то не в своей тарелке находился ключевой защитник «Рубина», капитан команды. В случае с голом Сахархизана проиграл ему позицию и был пассивен в эпизоде. Да и при чужих подачах Вуячич отнюдь не смотрелся королём своей штрафной площадки. Ну и чуть автогол не забил – Ставер там «Рубин» выручил. А то ведь поражение могло бы тогда достаться казанцам вместо победы.

БОГДАН МОСКВИЧЁВ – 3,0. Мог запомниться как один из героев матча, ведь после перерыва не раз выручил свою команду при равном счёте. Однако умудрился вратарь «Оренбурга» потерять концентрацию в самый неподходящий момент и просто выложить мяч как на блюдечке Велдину Ходже, чтобы тот спокойно забил свой второй гол в тайме и припечатал «Оренбург» на чистом последнем месте таблицы.

Кирилл Иванцов