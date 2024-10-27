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Кто в Оренбурге помогал Рахимову избежать отставки, а кто – нет

27 Октября 2024 • 14:13 Комментировать
Оренбург
1:2
Рубин
окончен

«Рубин» одержал волевую выездную победу над «Оренбургом» в тринадцатом туре Российской премьер-лиге. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценило трёх футболистов через призму того, что эта игра (по слухам) могла стать последней для Рашида Рахимова у руля казанской команды.

Статистика матча: владение мячом – 62:38, удары по воротам – 14:12, в створ – 3:6, угловые – 12:9.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

 

Протокол игры  
Оренбург1:2Рубин
(1:0) Сахархизан Саид27'  
  48'Ходжа Велдин (1:1)
  87'Ходжа Велдин (1:2)
Москвичёв БогданСидоров Максим IIIПерес МатиасПрохин ДанилаКараташ КазымджанБашич Иван  90'Михайлов Ярослав 81' (Коваленко Александр ( 81') Марин Джимми 89' (Томпсон Хорди ( 89') Горбани Мохаммад 81' (Барановский Алексей ( 81') Мансилья Брайан  76'Сахархизан Саид 64' (Гюрлюк Эмирджан ( 64')
Запасные: Сыщенко МаксимКасимов Артём IIКеняйкин АлексейСтолбов СемёнЮрин СемёнСысуев НиколайРыбчинский ДмитрийЗотов Георгий
Ставер ЕвгенийВуячич ИгорТесленко Егор  64'Ашурматов РустамКабутов Дмитрий  33'Рожков ИльяЗотов Александр 72' (Иванов Олег ( 72') Иву УгочуквуХоджа Велдин  88' 90' (Безруков Руслан ( 90') Даку МирлиндВада Валентин 70' (Чумич Никола ( 70')
Запасные: Чуни МарвинЙочич БогданРахмоналиев УмаралиФамейе ДжоэльНижегородов КонстантинШабанхаджай ДарданЛомовицкий АлександрЕжов ИльяКорец Никита
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ДМИТРИЙ КАБУТОВ – 6,5. В первом тайме смотрелся не очень, проигрывая свой фланг преимущественно Джимми Марину и присев на жёлтую карточку за фол на Мансилье. Но во втором тайме Кабутов быстро оправдался голевой передачей. Хотя в целом точность пасов у Дмитрия явно оставляет желать лучшего (46 процентов).

ИГОР ВУЯЧИЧ – 3,0. Как-то не в своей тарелке находился ключевой защитник «Рубина», капитан команды. В случае с голом Сахархизана проиграл ему позицию и был пассивен в эпизоде. Да и при чужих подачах Вуячич отнюдь не смотрелся королём своей штрафной площадки. Ну и чуть автогол не забил – Ставер там «Рубин» выручил. А то ведь поражение могло бы тогда достаться казанцам вместо победы.

БОГДАН МОСКВИЧЁВ – 3,0. Мог запомниться как один из героев матча, ведь после перерыва не раз выручил свою команду при равном счёте. Однако умудрился вратарь «Оренбурга» потерять концентрацию в самый неподходящий момент и просто выложить мяч как на блюдечке Велдину Ходже, чтобы тот спокойно забил свой второй гол в тайме и припечатал «Оренбург» на чистом последнем месте таблицы.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Оренбург

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