«Оренбург» не побеждал в 12 последних матчах РПЛ

В воскресенье «Оренбург» снова огорчил своих болельщиков – команда Владимира Слишковича проиграла на своём поле «Рубину» со счётом 1:2. Таким образом, серия оренбургской команды без побед в Премьер-лиге достигла 12 матчей. В рамках этой серии «горожане» пять раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.

В последний раз «Оренбург» выигрывал матч Премьер-лиги ещё 21 июля. Тогда команда ещё под руководством Давида Деограсии обыграла «Спартак» в первом туре (2:0). Сейчас «горожан» тренирует Владимир Слишкович.

В следующем туре Премьер-лиги «Оренбург» сыграет против «Краснодара» на выезде. Матч пройдёт в воскресенье, 3 ноября.