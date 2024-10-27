Мостовой назвал точный счёт матча «Крылья Советов» - «Краснодар»

В заключительном матче 13-го тура Российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» на домашнем стадионе примут «Краснодар». Прогнозом на эту встречу поделился бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой.

«Нужно отталкиваться от «Краснодара», разгрома не жду. Думаю, «быки» выступят осторожно, рисковать не будут. Выберу ставку на победу «Краснодара» 2:1», - приводит слова эксперта «ВсеПроСпорт».

Матч «Крылья Советов» - «Краснодар» состоится на стадионе в Самаре в понедельник, 28 октября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по столичному времени. Перед поединком хозяева занимают десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а быки являются лидерами.