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Москвичёв помог казанцам: «Рубин» проявил волю и нанёс первое поражение «Оренбургу» Слишковича

27 Октября 2024 • 13:55 Комментировать
Оренбург
1:2
Рубин
окончен

Первый воскресный матч тринадцатого тура Российской премьер-лиги начался в полдень по московскому времени. «Оренбург» с последнего места таблицы принимал шедший на седьмой строчке «Рубин».

Протокол игры  
Оренбург1:2Рубин
(1:0) Сахархизан Саид27'  
  48'Ходжа Велдин (1:1)
  87'Ходжа Велдин (1:2)
Москвичёв БогданСидоров Максим IIIПерес МатиасПрохин ДанилаКараташ КазымджанБашич Иван  90'Михайлов Ярослав 81' (Коваленко Александр ( 81') Марин Джимми 89' (Томпсон Хорди ( 89') Горбани Мохаммад 81' (Барановский Алексей ( 81') Мансилья Брайан  76'Сахархизан Саид 64' (Гюрлюк Эмирджан ( 64')
Запасные: Сыщенко МаксимКасимов Артём IIКеняйкин АлексейСтолбов СемёнЮрин СемёнСысуев НиколайРыбчинский ДмитрийЗотов Георгий
Ставер ЕвгенийВуячич ИгорТесленко Егор  64'Ашурматов РустамКабутов Дмитрий  33'Рожков ИльяЗотов Александр 72' (Иванов Олег ( 72') Иву УгочуквуХоджа Велдин  88' 90' (Безруков Руслан ( 90') Даку МирлиндВада Валентин 70' (Чумич Никола ( 70')
Запасные: Чуни МарвинЙочич БогданРахмоналиев УмаралиФамейе ДжоэльНижегородов КонстантинШабанхаджай ДарданЛомовицкий АлександрЕжов ИльяКорец Никита
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Накануне «Ахмат» выиграл у «Ростова» и покинул самое дно таблицы, заочно опустив туда «Оренбург». Южноуральскую команду, естественно, такой расклад не устраивал, и подопечные Владимира Слишковича настраивались на то, чтобы обыграть нестабильный «Рубин». У игроков казанского клуба должна была найтись своя мотивация, если они были за Рашида Рахимова, о возможной отставке которого пошли слухи.

Тем более четыре-то дня назад «Оренбург» почуял вкус победы впервые за три с лишним месяца – он обыграл «Химки» в рамках заключительного тура Пути РПЛ Кубка России. До этого в первом матче при Слишковиче «Оренбург» задвинул камбэк в чемпионате против «Крыльев Советов» (с 0:2 до 2:2). «Рубин» в том туре Премьер-лиги был разгромлен московским «Динамо», а потом в Кубке выиграл у «Акрона».

Первые минуты отчётной игры остались за казанцами. Даку был неплох, бил издали, а Москвичёв вытаскивал. Но стартовый запал сник у гостевой команды, инициативу взял себе «Оренбург». Башич сделал передачу справа, а Горбани не смог замкнуть. Позже Башич отдал на Горбани, и тот продлил к левому углу вратарской на Марина, чей удар заблокировал мимо створа Тесленко.

На 27-й минуте оборона «Рубина» конкретно дрогнула. Михайлов запустил Сахархизана по зоне правого инсайда, тот выскочил на рандеву со Ставером и с острого угла поразил дальний (1:0). «Рубин» попытался быстро отыграться, но два угловых подряд не принесли ему пользы. Наблюдалась суматоха внутри штрафной площади хозяев, заблокированные удары, Москвичёв пробит не был.

«Оренбург», подгоняемый своими болельщиками, надолго не застрял около своих ворот. Гостям ещё повезло, что Марин, открывшийся слева в атаке под очередной обостряющий пас Башича, не попал под перекладину. Как говорится, не забили ещё – и пропустили сами. В начале первого тайма Кабутов навесил справа, и Ходжа головой забил свой первый за «Рубин» гол (1:1).

После перерыва казанцы выглядели солидней самих себя образца первых 45 минут, но не секрет, что для команды Рахимова привычно проводить разные по содержанию таймы. Оренбуржцы, наоборот, заиграли похуже. Ставер отразил удар по своим воротам от Вуячича после подачи Башича. Что было у другой рамки? Даку подцепил ногой заброс Зотова рядом с Матиасом Пересом, а среагировал Москвичёв, отбивший мяч. Парировал вратарь хозяев и опасную попытку Чумича.

Однако в самый ответственный момент Москвичёв подвёл свою команду. От своих ворот он отдал пас игроку гостей Ходже, и тот хладнокровно наказал вратаря хозяев голом в левый нижний угол. 1:2 – дубль Велдина принёс «Рубину» волевую победу и обрёк «Оренбург» на первое поражение при Слишковиче. «Ахмат» сохранил за собой пятнадцатую строчку.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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