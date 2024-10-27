Семшов дал прогноз на голы в матче «Зенит» - «Локомотив»

В центральном матче 13-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем поле примет столичный «Локомотив». Об этом поединке поделился мнением экс-игрок «Динамо» Игорь Семшов.

«Зенит» и «Локо» являются самыми результативными командами РПЛ, поэтому рискнём предположить, что нас ждёт голевая феерия. Поставим, что будет забито три и более мячей», - передает слова эксперта «ВсеПроСпорт».

Матч «Зенит» - «Локомотив» состоится на петербургском стадионе «Газпром Арена» сегодня, 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. По итогам 12 туров чемпионата страны питерцы с 29 очками располагаются на второй позиции в турнирной таблице, а москвичи занимают третью строчку.