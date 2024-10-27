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Масалитин рассказал, почему ЦСКА не удалось обыграть «Факел» эксклюзив

27 Октября 2024 • 13:46 Комментировать
ЦСКА Москва
0:0
Факел

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ничьей с «Факелом», 0:0, в матче 13-го тура РПЛ.

- Можно ли сказать, что нулевая ничья закономерна?

- Да. «Факел» в начале игры тоже активничал, создавал моменты, но ЦСКА только в последние десять минут оказывал давление на соперника. Начались обостряющие передачи, попытки забить, а так все было без скорости. «Армейцы» хотели что-то создавать за счет контроля мяча. Но ничего не получилось. 

- До вчерашнего дня ЦСКА был единственным клубом из верхней части таблицы, не потерявшим ни одного очка во встречах с соперниками снизу. Почему с «Факелом» возникли проблемы?

- «Факел» грамотно оборонялся, перекрывал все зоны, а хозяевам надо было ускорять игру за счет движения мяча, вскрывать фланги. У гостей удалили Сенхаджи. Надо было сдвоить центры, и если Мойзес подключался с левой стороны, то и с правой надо было тоже это делать. Необходимо было вскрывать фланги, делать передачи, и два нападающих пусть борются с такой плотной обороной, но ничего такого не было сделано. Только за десять минут до конца матча ЦСКА взвинтил темп, пошли прострелы, навалы, передачи в штрафную. Была какая-то попытка вырвать игру, но этого оказалось мало. Надо было так действовать с первых минут. Сначала забить, а потом уже катать мяч. 

- Получается, ставка на Пьянича не сработала, потому что игра часто шла через него, он должен был убыстрять ее, но такое впечатление, что он ее замедлял.

- Естественно. Пока он даст передачу, пока обратно получит… Я вообще был удивлен, что он появился в составе. Если Пьянич выйдет на поле во встрече со «Спартаком», будут такие же проблемы. Последние минут двадцать – тридцать его опыт вскрытия обороны пригодился бы.

- Николич после матча сказал, что у ЦСКА не было должного настроя на «Факел». Это его недоработка?

- Конечно. Как можно говорить, что команда не настроилась? Ты же видел тренировочный процесс, как ребята готовятся к матчу. Естественно, на такие встречи надо настраиваться, как и на «Спартак».

- Для вас есть фаворит в предстоящем дерби?

- Две команды непредсказуемы в этом сезоне. Что та строится, что эта. У одних чуть получше, у других чуть похуже. Дерби всегда непредсказуемо.

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- По игре какая команда вам сейчас больше нравится?

- Не сказал бы, что кто-то нравится. Бывают какие-то хорошие моменты в игре и наоборот. Очень неплохо «Спартак» играл с «Зенитом». Мог победить. У ЦСКА были свои хорошие матчи.

- Больше склоняетесь к ничьей в дерби?

- Даже предположить не могу. Игра на три результата. Пусть готовятся, играют, а мы будем смотреть, и делать выводы.

Елена Григорьевская

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ЦСКА Москва Факел Валерий Масалитин ещё теги

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