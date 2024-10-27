Тетрадзе: «Химки» сделают всё, чтобы забрать очки у «Динамо»

Экс-футболист столичного «Динамо» Омари Тетрадзе высказался о грядущей встрече между подмосковными «Химками» и подопечными Марцела Лички в рамках 13-го тура чемпионата России.

«Химки» почувствовали вкус победы. Они сделают всё, чтобы забрать очки у «Динамо». Но не стал бы вычёркивать «Динамо», хотя команда нестабильно выступает в этом году», - цитирует Тетрадзе «Чемпионат».

Напомним, что в прошлом туре «Химки» сенсационно обыграли «Локомотив» со счетом 2:0.

Матч подмосковного клуба против «Динамо» состоится в воскресенье, 27 октября. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.