В РФС готовы сделать предложение Клоппу

Сергей Овчинников, который в Российском футбольном союзе возглавляет отдел подготовки тренеров, высказался на тему возможного приглашения Юргена Клоппа. Овчинников допускает, что экс-тренера «Ливерпуля» пригласят вести тренерские курсы.

По словам Овчинникова, он знаком с Клоппом ещё с того времени, когда немецкий специалист тренировал на родине «Майнц».

«Всё это время редко, но виделись. При встречах делились с ним какими-то мнениями. Его работа в «Ливерпуле» - образец тренера, на мой взгляд. Я бы с удовольствием его пригласил. Если будет возможность, постараемся выйти на него», - цитирует Овчинникова Sport24.

С начала 2025 года Юрген Клопп будет возглавлять футбольный отдел «Ред Булла». Об этом было объявлено недавно.

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