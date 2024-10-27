Гранат рассказал, какого результата ждёт в матче «Химки» - «Динамо»

В матче 13-го тура чемпионата России московское «Динамо» на выезде встретится с «Химками». Об этом поединке поделился мыслями экс-игрок «бело-голубых» Владимир Гранат.

«Жду хорошего матча. В матче с «Крыльями» у «Динамо» играл не основной состав, а с «Химками» рисунок игры будет совсем другой. Надеюсь, «Динамо» добьётся победы», - приводятся слова Граната на страницах «Чемпионата».

Встреча «Химок» и «Динамо» состоится на стадионе в Подмосковье сегодня, 27 октября, начало запланировано в 16:30 по столичному времени. Перед этим противостоянием хозяева поля занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, а «бело-голубые» находятся на пятой строчке.