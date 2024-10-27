Ходжа сравнял счёт в матче «Оренбург» - «Рубин»

В матче 13-го тура Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Рубином» забит второй мяч. Хозяева поля выиграли первый тайм благодаря голу Саида Сахархизана, но сразу после перерыва пропустили в ответ.

Дмитрий Кабутов с правого фланга навесил в центр к линии вратарской, а там защитники «Оренбурга» потеряли Велдина Ходжу, который головой с близкого расстояния пробил мимо голкипера в цель.

1:1 в этом матче, «Оренбург» делит последнее место с «Ахматом», а соперник идет седьмым. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.