Адиев высказался о работе Станковича в «Спартаке»

Российский специалист Магомед Адиев, последним местом работы которого был грозненский «Ахмат», поделился мнением о работе главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.

«У Станковича идёт поиск вариантов. Есть шарахание и по схеме, и по игре. Пока Станкович в поиске оптимального сочетания», - передает слова тренера «Чемпионат».

Напомним, что сербский специалист занял пост главного тренера «красно-белых» минувшим летом. Под его руководством «народная команда» с 19 баллами занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В ближайшем матче чемпионата России подопечным Станковича будет противостоять «Пари НН».