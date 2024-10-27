Хомуха: «В матче с «Факелом» Пьянич не ускорял игру ЦСКА, а замедлял ее»

Ветеран ЦСКА Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с «Факелом» и предстоящем дерби со «Спартаком».

- Можно ли сказать, что нулевая ничья закономерна, поскольку матч был практически без моментов?

- Да. «Факел» оборонялся очень глубоко, низким блоком. У него было пять защитников, четыре полузащитника и всего один игрок атаки. У «армейцев» возникли серьезные сложности по вскрытию такой обороны. Для меня это стало неожиданностью. Я думал, что за счет класса футболистов хозяева смогут взломать эту оборону. Не удалось.

- До вчерашнего дня ЦСКА был единственным клубом из верхней части таблицы, не потерявшим ни одного очка в матчах с соперниками из нижней. Почему именно с «Факелом» возникли проблемы, тем более хозяева играли в большинстве?

- Что-то пошло не так. Самое печальное, что моментов было очень мало. Можно было попытаться за счет стандартных положений изменить счет. Но, ни то, ни другое игроки ЦСКА сделать не смогли.

- Получается, ставка на Пьянича в основе не сработала, потому что игра часто шла через него, но ничего особенно он не показал?

- Он, очевидно, находится не в лучшем состоянии. Пьянич не ускорял игру ЦСКА, а замедлял ее. Защитники, как правило, искали его, а он постоянно находился в трех метрах от них. Это не позволяло продвигать мяч вперед.

- Наставник ЦСКА Николич после матча сказал, что у его команды не было должного настроя на такого соперника. Это его недоработка?

- Тут вина лежит и на тренере, и на футболистах.

- Главный тренер «Факела» Пятибратов заявил, что удаление спутало все карты его команде. С другой стороны, Сенхаджи был удален, не позволив хозяевам забить, и во многом благодаря этому «Факел» добыл ничью. Согласны?

- Когда произошло удаление, «Факел» вообще не думал об атакующих действиях. Задачей было просто удержать счет. Поэтому гости играли строго от обороны. А действия Сенхаджи, получается, оказались оправданными. Защитник ценой красной карточки позволил своей команде заработать одно очко.

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- В следующем туре состоится дерби ЦСКА – «Спартак». Фаворитами будут хозяева?

- Его до матча не будет. Любой результат болельщики могут простить, если команда обыграет самого принципиального соперника. Настрой должен быть у обеих команд на максимуме.

- У «Спартака» сейчас много проблем.

- Ни ЦСКА, ни «Спартак» пока не демонстрируют того уровня игры, которого ждут от них болельщики. Победа в этом матче будет важна с точки зрения не только результата, но и психологии. Приоритет сложно кому-то из них отдать, потому что сейчас это приблизительно равные по силам команды.

Елена Григорьевская