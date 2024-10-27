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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» объявил состав на матч РПЛ против «Пари НН»

27 Октября 2024 • 13:05 Комментировать
Пари НН
0:0
Спартак Москва
1 6.60 X 4.50 2 1.50
1-й тайм

В одном из воскресных матчей тринадцатого тура Российской премьер-лиги сыграют «Пари НН» и «Спартак». Главный тренер московской команды Деян Станкович включил в стартовый состав таких футболистов:

Максименко, Рябчук, Бабич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.

Матч Премьер-лиги между «Пари НН» и «Спартаком» стартует в 14:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Спартак» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице российского чемпионата.

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