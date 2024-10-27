«Спартак» объявил состав на матч РПЛ против «Пари НН»

В одном из воскресных матчей тринадцатого тура Российской премьер-лиги сыграют «Пари НН» и «Спартак». Главный тренер московской команды Деян Станкович включил в стартовый состав таких футболистов:

Максименко, Рябчук, Бабич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.

Матч Премьер-лиги между «Пари НН» и «Спартаком» стартует в 14:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Спартак» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице российского чемпионата.