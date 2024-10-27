Радченко: «Локомотив» способен создать немало хлопот команде Семака»

Экс-форвард петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко дал комментарий перед домашним поединком «сине-бело-голубых» против московского «Локомотива» в рамках 13-го тура РПЛ.

«Локомотив» способен создать немало хлопот команде Семака. Галактионов прекрасно знает, как играть с «Зенитом». Поэтому игра будет крайне непростой», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

«Зенит» примет «железнодорожников» на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии этой встречи подопечные Семака занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а команда Галактионова находится на третьей строчке.