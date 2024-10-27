Брызгалов выбрал обладателя «Золотого мяча» - это не Винисиус и Родри

Игрок воронежского «Факела» Сергей Брызгалов поделился ожиданиями от церемонии вручения «Золотого мяча».
«Я бы хотел, чтобы Карвахаль получил «Золотой мяч». Родри? Тоже заслуживает, сильный футболист, но я бы хотел, чтобы награду получил Карвахаль», - приводятся слова футболиста на страницах Metaratings.ru.
Напомним, что торжественная церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в понедельник, 28 октября, в Париже (Франция). Главным претендентом на престижную награду считается нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал аргентинец Лионель Месси.
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