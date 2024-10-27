Сахархизан открыл счёт в матче «Оренбург» - «Рубин»

В первом воскресном матче 13-го тура Премьер-лиги «Оренбург» принимает «Рубин». Первая четверть поединков прошла без результативных ударов, после чего хозяева повели в счёте. Ярослав Михайлов от центральной линии поля выполнил заброс за спину защитникам «Рубина» на Саида Сахархизана, а тот справа выскочил к воротам и от края вратарской пробил мимо голкипера в дальний угол.

На табло зажглись цифры 1 и 0. При таком результате команда Владимира Слишковича уходит с последнего места и делит второе с конца. Соперник - седьмой. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.