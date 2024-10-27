Нигматуллин: «Отставка Карпина - не вариант, она никем не рассматривается»

В рамках 13-го тура чемпионата России «Ростов» на домашнем стадионе потерпел поражение от грозненского «Ахмата» со счетом 2:3. Об этом результате поделился мнением экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин.

«Поражение «Ростова» является неожиданным результатом. Но отставка Карпина - не вариант, она никем не рассматривается», - передает слова Нигматуллина «Чемпионат».

После 13 сыгранных матчей подопечные Валерия Карпина с 13 очками занимают восьмое место в турнирной таблице. «Ростов» отстает от идущего седьмым казанского «Рубина» на один балл. В следующем туре чемпионата страны «жёлто-синие» померяются силами со столичным «Динамо».