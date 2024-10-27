Наумов: «Первая победа «Ахмата» в РПЛ - результат работы Ташуева»

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов высказался о дебютной победе «Ахмата» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. В рамках 13-го тура РПЛ грозненцы на выезде одолели «Ростов» со счетом 3:2.

«Первая победа «Ахмата» в РПЛ - результат работы Ташуева. «Ахмат» будет дальше только поправлять положение. Для грозненцев победа над «Ростовом» очень кстати», - передает слова Наумова «Чемпионат».

Благодаря вчерашнему успеху грозненская команда набрала девять баллов и занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» отстает от зоны стыковых матчей на два пункта.