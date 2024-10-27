Шелия прокомментировал победу над «Ростовом»

Голкипер грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия в интервью журналистам прокомментировал гостевую победу над «Ростовом» в рамках 13-го тура чемпионата России.
«Все пытались удержать счёт. Понимали значимость трёх очков. Для нас это первая победа за 13 туров. Мы в этом нуждались. Надеемся, что дальше нам будет легче», - приводятся слова вратаря на страницах «РБ Спорта».
После вчерашней победы на счету грозненского коллектива стало девять баллов. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем поединке Премьер-лиги «Ахмат» на домашнем стадионе встретится с «Пари НН». Игра состоится в воскресенье, 3 ноября.
Бан пользователя