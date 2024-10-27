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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шелия прокомментировал победу над «Ростовом»

27 Октября 2024 • 12:11 Комментировать

Голкипер грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия в интервью журналистам прокомментировал гостевую победу над «Ростовом» в рамках 13-го тура чемпионата России.

«Все пытались удержать счёт. Понимали значимость трёх очков. Для нас это первая победа за 13 туров. Мы в этом нуждались. Надеемся, что дальше нам будет легче», - приводятся слова вратаря на страницах «РБ Спорта».

После вчерашней победы на счету грозненского коллектива стало девять баллов. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем поединке Премьер-лиги «Ахмат» на домашнем стадионе встретится с «Пари НН». Игра состоится в воскресенье, 3 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Гиорги Шелия Ахмат
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