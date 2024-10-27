Адиев: «У Батракова есть дар, плюс он поймал уверенность»

Экс-рулевой грозненского «Ахмата» Магомед Адиев поделился мнением об игре 19-летнего полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова.

«Батраков - очень быстрый игрок. Постоянно нацелен на угрозу, на опасный момент. У Алексея есть дар, плюс он поймал уверенность», - передает слова специалиста «Чемпионат».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Батраков провел 12 поединков. На счету полузащитника семь забитых мячей и шесть голевых передач.

После 12 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 27 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание москвичей от первого места составляет три очка.