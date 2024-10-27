Булыкин прокомментировал ничью в матче ЦСКА - «Факел»

В матче 13-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на своем поле принимал воронежский «Факел». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. Впечатлениями от игры поделился экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин.
«ЦСКА должен был выиграть, тем более находились в большинстве. Но пока не ладится мощная игра, и они не могут войти в борьбу за медали, хотя у клуба это задача номер один», - приводит слова эксперта «Чемпионат».
Подопечные Марко Николича набрали 24 балла и занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Армейский» коллектив отстает от лидирующего «Краснодара» на шесть очков, однако у «быков» есть одна игра в запасе.
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