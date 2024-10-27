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Гладилин: «Не надо делать «Локомотив» юношеской командой, там взрослые, профессиональные футболисты» эксклюзив

27 Октября 2024 • 13:15 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1 1.65 X 4.20 2 5.20
Через 4 ч. 49 мин.

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о мнении, что «Локомотив» является молодой командой.

«Никакие они не молодые, просто у игроков нет опыта совместной игры. Потому что они набраны были недавно и сыгранности нет. В «Локомотиве» нет молодых ребят в принципе, ну есть один, а остальные - уже игравшие. Так что не надо «Локомотив» делать юношеской командой, там взрослые, профессиональные футболисты, которые набрали и играют достойно», - сказал Гладилин.

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 27 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.


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