Наумов: «Ничья с «Зенитом» для «Локомотива» будет отличным результатом»

В центральном поединке 13-го тура Премьер-лиги московский «Локомотив» на выезде встретится с петербургским «Зенитом». Об этом поединке поделился мнением экс-президент «железнодорожников» Николай Наумов.

«Ничья для «Локомотива» будет отличным результатом. Зацепить одно очко с «Зенитом» на их поле - это большое дело для любой команды РПЛ. Если «Локо» выиграет, то будет вообще супер», - приводятся слова Наумова на страницах «Спорт-Экспресса».

Матч «Зенита» и «Локомотива» состоится на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 27 октября. Начало игры запланировано в 19:30 по московскому времени. Хозяева поля занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а гости находятся на третьей строчке.