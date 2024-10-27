Пименов высказал мнение о матче «Зенита» и «Локомотива»

Экс-форвард московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался насчет грядущего противостояния между «железнодорожниками» и петербургским «Зенитом» в рамках 13-го тура Премьер-лиги.

«Если «Локомотив» проиграет, то отвалится из гонки за первое место. Каким будет счет, не знаю, но то, что у «Локомотива» есть вопросы по обороне, - это правда», - передает слова Пименова Metaratings.ru.

Матч «Зенита» и «Локомотива» состоится на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 27 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени. Перед этим поединком хозяева идут на втором месте в турнирной таблице, а «железнодорожники» - на третьем.