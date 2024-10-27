Даку - в атаке «Рубина» на матч с «Оренбургом»

В рамках 13-го тура Российской премьер-лиги состоится поединок между «Оренбургом» и казанским «Рубином». Тренерские штабы команд огласили стартовые составы на игру.

«Оренбург»: Москвичев, Сидоров, Прохин, Перес, Караташ, Михайлов, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахаризан.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Рожков, Тесленко, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Вада, Ходжа, Даку.

Поединок состоится на стадионе в Оренбурге и начнется в 12:00 по московскому времени.

Перед началом матча «Оренбург» с восемью баллами замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги. Казанская команда, в свою очередь, набрала 15 очков и занимает седьмую позицию.