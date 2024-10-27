Шавло: «Спартак» в матче с «Пари НН» фаворит только по составу»

Экс генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о предстоящей встрече между «красно-белыми» и «Пари НН» в рамках 13-го тура Премьер-лиги.

«Спартак» - фаворит только по составу. Что касается нижегородцев, то они хорошо выглядели с «Краснодаром». «Красно-белым» будет нелегко», - передает слова Шавло «РБ Спорт».

Матч между «Пари НН» и «Спартаком» состоится на стадионе в Нижнем Новгороде сегодня, 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. В преддверии этого поединка хозяева поля занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата страны, а гости располагаются на шестой позиции.