Бурлак назвал фаворита матча «Зенит» - «Локомотив»

Экс-футболист московского «Локомотива» Тарас Бурлак высказался о предстоящей встрече «железнодорожников» и петербургского «Зенита» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Зенит» - фаворит, плюс играют дома. Меня удивило, что кубковый матч «Локомотив» играл основным составом. А матч получился энергозатратный, и «Локо» было тяжело», - передает слова Бурлака Metaratings.ru.

Матч «Зенита» и «Локомотива» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сегодня, 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии этого противостояния петербургская команда набрала 29 баллов и занимает второе место в турнирной таблице, а «железнодорожники» с 27 очками находятся на третьей строчке.