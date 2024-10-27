Булыкин отреагировал на первую победу «Ахмата» в РПЛ

В рамках 13-го тура Российской премьер-лиги «Ахмат» на выезде переиграл «Ростов» со счетом 3:2. О первой победе грозненского клуба в сезоне РПЛ высказался футбольный эксперт Дмитрий Булыкин.

«Первая победа «Ахмата» в РПЛ придаст команде психологическую мотивацию. «Ахмат» - опытный боец, команда должна быть выше. Главная задача - остаться в РПЛ», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Благодаря вчерашнему успеху грозненская команда покинула последнее место в турнирной таблице чемпионата страны. «Ахмат» набрал девять очков и располагается на 15-м месте. В следующем поединке грозненцам будет противостоять «Пари НН».