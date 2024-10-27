Экс-футболист «Спартака»: «Промес должен играть в футбол»

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Брызгалов поделился мнением об игре форварда Квинси Промеса за «Дубай Юнайтед».

«Квинси должен играть в футбол. Рад, что он дебютировал за «Дубай Юнайтед». Думаю, все бы хотели, чтобы Промес вернулся в Россию. Такие футболисты украшают наш чемпионат», - передает слова Брызгалова «Чемпионат».

Напомним, что Промес провел дебютный поединок за «Дубай Юнайтед» и отметился забитым мячом. В Российской премьер-лиге нидерландский форвард хорошо известен по выступлениям за московский «Спартак».

В этом сезоне РПЛ «красно-белые» с 19 очками занимают шестое место в таблице.