Каштанов: «ЦСКА может навязать «Зениту» борьбу за чемпионство»

Футболист воронежского «Факела» Алексей Каштанов поделился мыслями о перспективах столичного ЦСКА в текущем розыгрыше чемпионата России.

«ЦСКА может навязать «Зениту» борьбу за чемпионство. Смотришь за их игрой и кайфуешь. Я смотрел матч с «Ахматом», ЦСКА хорошо играл, но чего-то им не хватало», - передает слова игрока «Чемпионат».

В рамках 13-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» встречался с «Факелом». Поединок завершился вничью со счетом 0:0.

После этого матча «армейцы» набрали 24 балла и занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «Факела», то воронежская команда с 11 очками находится на 14-м месте.