Адиев оценил уровень форварда «Зенита» Соболева

Экс главный тренер грозненского «Ахмата» и национальной команды Казахстана Магомед Адиев поделился мнением об игре нападающего петербургского «Зенита» Александра Соболева.

«Соболев - один из лучших российских форвардов, его покупка понятна. Но сразу заиграть в «Зените» без практики тяжело. Сейчас ставка делается на других», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что Соболев перешел в петербургский клуб из столичного «Спартака» в летнее трансферное окно. Трансфер 27-летнего российского бомбардира обошелся «сине-бело-голубым» в десять миллионов евро. Александр заключил с действующим чемпионом РПЛ долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2027 года.