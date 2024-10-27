Игрок «Факела» не согласен со своим удалением в матче с ЦСКА

Защитник «Факела» Райан Сенаджи прокомментировал свое удаление во вчерашнем поединке 13-го тура Премьер-лиги против столичного ЦСКА. Игрок получил красную карточку на 66-й минуте.

«Для меня это не нарушение на красную. Есть система VAR, и она должна была проверить этот эпизод. Но после моего удаления команда выглядела хорошо», - приводятся слова футболиста на страницах «Чемпионата».

Напомним, что матч ЦСКА и «Факела» состоялся на московском стадионе «ВЭБ Арена». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. После этого результата московская команда набрала 24 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице, а воронежский клуб с 11 очками находится на 14-й строчке.