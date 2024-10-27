Адиев ответил, заслуженно ли «Краснодар» лидирует в РПЛ

Экс-наставник грозненского «Ахмата» Магомед Адиев поделился мыслями относительно титульной гонки в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. На первом месте сейчас идет «Краснодар».

«Заслуженное ли первое место у «Краснодара»? Да. «Зенит» мощно начал, но поймал спад. А «Краснодар» наоборот зашёл в РПЛ неудачно, но потом Мусаев всё поменял», - передает слова специалиста «Чемпионат».

После 12 туров чемпионата России краснодарский коллектив с 30 баллами занимает первое место в таблице. «Зенит» отстает на одно очко и располагается на второй строчке. Топ-3 замыкает московский «Локомотив», в активе которого 27 баллов.

В рамках 13-го тура «Зенит» примет «Локомотив», а «быкам» предстоит выезд в Самару.