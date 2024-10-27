Горшков объяснил, почему «Зенит» натурализовал Дугласа

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Горшков отреагировал на натурализацию защитника «сине-бело-голубых» Дугласа Сантоса.

«Игрок сильный. В первую очередь «Зенит» делал это для того, чтобы обезопасить себя от ужесточения лимита. Сборную тоже должен усилить», - передает Vprognoze.ru слова Александра.

Напомним, что бразильский футболист пополнил ряды петербургского коллектива летом 2019 года. Срок действующего трудового договора между «Зенитом» и Дугласом рассчитан до середины 2027 года.

После 12 туров нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги команда Сергея Семака набрала 29 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Сине-бело-голубые» отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко.