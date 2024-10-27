«Крылья Советов» - «Краснодар»: ветеран «Спартака» назвал победителя матча

В заключительном матче 13-го тура чемпионата России «Краснодар», лидирующий в турнирной таблице РПЛ, на выезде сыграет против самарских «Крыльев Советов». Прогнозом на эту встречу поделился бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов.

«1:3. «Быки» будут явными фаворитами в этом противостоянии, тем более что многие лидеры не были задействованы по полной в матче на Кубок», - приводит слова Александра Sportbox.

Краснодарский клуб набрал 30 баллов и занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Игоря Осинькина с 12 очками располагаются на десятой позиции. Встреча состоится на стадионе в Самаре в понедельник, 28 октября, начало запланировано в 18:30 по московскому времени.