Бубнов назвал победителя матча «Химки» - «Динамо»

В рамках 13-го тура Российской премьер-лиги столичное «Динамо» на выезде померяется силами с подмосковными «Химками». Об этом матче поделился мнением футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:2. Хозяева могут преподнести сюрприз и с «Динамо». При этом у «бело-голубых» более сильный состав, который должен бороться за медали. Поэтому поставлю на победу москвичей», - передает слова эксперта Sportbox.

Поединок между командами состоится на стадионе в Химках сегодня, 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В преддверии этой встречи подмосковная команда с 11 набранными очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата страны, а «бело-голубые» (23) находятся на пятой позиции.