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Денис Попов: «Левый фланг не позиция Мусаева»

27 Октября 2024 • 09:05 Комментировать
ЦСКА Москва
0:0
Факел

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал нулевую ничью «красно-синих» с «Факелом» в тринадцатом туре чемпионата России.

- ЦСКА не особо смотрелся, да и «Факел» в меньшинстве играл – обязаны были забивать ему. Есть проблемы у ЦСКА в атаке, и тренер говорит то же самое. Не так много команда пропускает, но линия атаки не столь результативна. Нет взаимопонимания между нападающими, особенно когда все они втроём играют – Мусаев, Гуарирапа и Койта. Должен пройти период адаптации, надо потерпеть. Гуарирапа в «Сочи» выглядел очень прилично и забивал. У Мусаева сейчас первый год в Премьер-лиге, и левый фланг всё-таки не его позиция, – сказал Попов.

Московское «Динамо» опередит ЦСКА на два очка, если выиграет сегодня у «Химок».

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