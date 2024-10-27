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​Мостовой считает «Зенит» явным фаворитом в матче против «Локомотива»

27 Октября 2024 • 01:00 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1 1.65 X 4.20 2 5.20
Через 17 ч. 45 мин.

В российском футболе проходят матчи тринадцатого тура, главной вывеской является поединок питерского «Зенита» и московского «Локомотива», они сыграют между собой в воскресенье.

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой не сомневается по поводу фаворита в этом матче. Он считает, что таковым следует считать действующего чемпиона российской Премер-лиги - «Зенит».

- По моему мнению, «Зенит», конечно же, фаворит в этом матче. Команда играет дома с соперником, который наступает на пятки. Поэтому санкт-петербургский клуб должен выигрывать, - цитирует слова Мостового Betonmobile.ru.


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