​Мостовой считает «Зенит» явным фаворитом в матче против «Локомотива»

В российском футболе проходят матчи тринадцатого тура, главной вывеской является поединок питерского «Зенита» и московского «Локомотива», они сыграют между собой в воскресенье.

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой не сомневается по поводу фаворита в этом матче. Он считает, что таковым следует считать действующего чемпиона российской Премер-лиги - «Зенит».

- По моему мнению, «Зенит», конечно же, фаворит в этом матче. Команда играет дома с соперником, который наступает на пятки. Поэтому санкт-петербургский клуб должен выигрывать, - цитирует слова Мостового Betonmobile.ru.