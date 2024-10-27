Гендиректор «Юнайтед» нахваливает Промеса

В то время как в «Спартаке» скучают по Куинси Промесу, в его нынешнем клубе «Юнайтед» из Объединённых Арабских Эмиратов не могут нарадоваться на футболиста. Генеральный директор клуба, румын Илие Чебан, назвал Промеса лидером команды, которая выступает во втором по силе дивизионе в чемпионате страны.

- В раздевалке он лидер, большая помощь и пример для ребят! Сейчас это все важно для нас и его. Он профессиональный футболист. Это его работа – играть, и приносить пользу клубу, себе и семье, - цитирует слова Чебану «ВсеПроСпорт».

Напомним, что накануне Промес официально дебютировал за свой новый клуб.