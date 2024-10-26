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Кавазашвили: «Конечно, Промеса не хватает»

26 Октября 2024 • 23:58 Комментировать

Ветеран отечественного футбола, бывший голкипер московского «Спартака», дважды становившийся чемпионом СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал выступления своего бывшего клуба. Он считает, что «Спартаку» очень не хватает Квинси Промеса, который сейчас остается в Объединённых Арабских Эмиратах.

- Конечно, «Спартаку» не хватает Промеса. Это был самый сильный, самый техничный, самый умный и самый скоростной футболист клуба. К сожалению, мы его потеряли, - цитирует слова Кавазашвили «ВсеПроСпорт».

В настоящий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Квинси Промес ещё теги
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