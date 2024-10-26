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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Ахмата» отреагировал на первую победу в РПЛ

26 Октября 2024 • 23:47 Комментировать
Ростов
2:3
Ахмат

Президент «Ахмата» Ахмат Кадыров поделился комментарием о первой победе команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

Сегодня, 26 октября, «Ахмат» одолел в гостях «Ростов». Встреча 13-го тура РПЛ завершилась со счетом 3:2.

Кадыров заявил, в некоторых играх «Ахмат» преследовало невезение, ведь команда теряла очки в самой концовке.

«Сегодня концентрация была на необходимом уровне. Все выполнили план на игру и тренерскую установку. Желаю удачи в дальнейших матчах Премьер‑лиги и Кубка России. Ахмат — сила!» — написал Кадыров в телеграм‑канале.

На данный момент «Ахмат» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету девять зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Ахмат Кадыров

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