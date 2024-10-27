«Зенит» – «Локомотив»: С какими стартовыми составами зарубятся команды из первой тройки РПЛ

В центральном матче 13-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» сыграет дома против московского «Локомотива». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пробует угадать стартовые составы команд на эту встречу.

«Зенит»: Латышонок (вр), Дуглас Сантос, Нино, Эракович, Караваев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Кассьерра, Гонду.

«Локомотив»: Лантратов (вр), Сильянов, Ньямси, Морозов, Ненахов, Баринов, Тимофеев, Пиняев, Батраков, Раков, Воробьёв.

У «Зенита» травмированы вратарь Михаил Кержаков, защитник Сергей Волков, полузащитник Максим Глушенков. У «Локомотива» травмирован защитник Лукас Фассон, а Илья Самошников перебрал жёлтых карточек.

В предыдущем туре РПЛ «Зенит» разгромил «Акрон» (5:0), а «Локомотив» проиграл «Химкам» (0:2). Позднее в рамках Кубка России «Зенит» победил «Факел» (1:0), а «Локомотив» – «Ростов» (2:2, по пенальти 8:7).

За двенадцать сыгранных туров чемпионата «Зенит» набрал 29 очков (девять побед, две ничьи и одно поражение). «Локомотив» на аналогичном отрезке взял 27 баллов (девять побед и три проигрыша).

Матч «Зенит» – «Локомотив» пройдёт сегодня, 27 октября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток – в 19:30. За ходом игры можно будет наблюдать в текстовой онлайн-трансляции.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов