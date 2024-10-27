«Пари НН» – «Спартак»: Возможные стартовые составы от Ганчаренко и Станковича

В тринадцатом туре Российской премьер-лиги московский «Спартак» встретится в гостях с «Пари НН». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пробует угадать стартовые составы команд на эту встречу.

«Пари НН»: Медведев (вр), Эктов, Шоштарич-Карич, Гоцук, Александров, Боженов, Боселли, Глейзер, Калинский, Тичич, Ожегович.

«Спартак»: Максименко (вр), Рябчук, Бабич, Литвинов, Денисов, Мартинс, Зобнин, Маркиньос, Барко, Медина, Угальде.

В лазарете «Пари НН» находятся полузащитники Константин Марадишвили и Мамаду Майга. У «Спартака» травмирован защитник Никита Чернов, а дисквалифицирован хавбек Наиль Умяров.

В двенадцатом туре РПЛ «Пари НН» в компенсированное время упустил победу над «Ростовом» (1:1), а «Спартак» в добавленное время доигрался до разгромного гола в проигранном матче с «Краснодаром» (0:3).

После этого команды выступали в рамках группового этапа Кубка России. Там «Спартак» победил махачкалинское «Динамо» (1:0), тогда как «Пари НН» поздним голом одолел «Краснодар» (2:1).

В рамках чемпионата России за двенадцать туров «Пари НН» набрал 12 очков (три победы, три ничьи и шесть поражений), а «Спартак» разжился 19 баллами (пять побед, четыре ничьи, три поражения).

Матч «Пари НН» – «Спартак» состоится сегодня, 27 октября, на стадионе «Нижний Новгород». Начало – в 14 часов 15 минут. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов