Тарханов — о ничьей ЦСКА: «Чтобы атаковать позиционно, нужны индивидуальные качества игроков»

Известный тренер Александр Тарханов высказался о минувшем матче 13-го тура РПЛ, в котором ЦСКА не смог на своём поле обыграть «Факел». Встреча завершилась нулевой ничьей.

«Воронеж хорошо оборонялся, в атаку они не выходили. ЦСКА же никак не мог вскрыть их оборону. Чтобы атаковать позиционно, нужны индивидуальные качества игроков», — заявил Тарханов Metaratings.

Специалист отметил, что Обляков, Файзуллаев и Пьянич обладают необходимыми качествами для вскрытия обороны, но в этой игре что-то не сработало.

В следующем туре ЦСКА предстоит домашнее дерби со «Спартаком», а «Факел» будет принимать на своем поле «Химки».